ما هو الوعد الذي قدمه محمد صلاح لجماهير ليفربول ؟

قدم النجم المصري محمد صلاح وعدا لجماهير ناديه ليفربول بعد الخسارة 1/3 أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”كانت فترة صعبة لأسباب عديدة، نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية“.

وأضاف ”لن نسمح بالحكم على هذا الموسم بالنتائج الأخيرة التي حصلنا عليها، هذا هو وعدي لكم جميعا“.

ويملك ليفربول 40 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر بـ13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل من ليفربول.

وتتباين تصريحات صلاح مع مدربه الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الذي استسلم بشأن حفاظ ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسئل كلوب إذا كان ليفربول فقد حظوظه بشكل تام، في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي فأجاب ”نعم“.

وأوضح ”لا أعتقد أنه يمكننا تقليص الفارق، لكي أكون صريحا نعم فقدنا حظوظنا“.

وخسر ليفربول 3 مرات في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أمام برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي، علما أنه خسر 6 مرات حتى الآن في البريميرليغ.

وسيلعب ليفربول مع لايبزيغ الألماني يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

وسجل محمد صلاح 23 هدفا وصنع 4 في 33 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات، بينها تسجيل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز يتصدر بها ترتيب الهدافين.