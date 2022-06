ما هو سبب حادث كوبي براينت ؟ مجلس سلامة النقل الأمريكي يحسم الإجابة

أشار المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تصرفات الطيار باعتبارها السبب المحتمل في حادث تحطم الهليكوبتر الذي أودى بحياة نجم دوري كرة السلة الأمريكي المعتزل كوبي براينت وابنته وسبعة آخرين في يناير 2020.

وقال المجلس في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الطيار أصيب بالارتباك ولم يتبع قواعد الطيران في الطقس الغائم.

وأضاف المجلس الوطني لسلامة النقل أن قرار الطيار آرا زوبايان بمواصلة الرحلة في هذه الظروف الجوية أصاب الطيار ”بارتباك مكاني وفقدان السيطرة“.

وقالت الوكالة إن زوبايان أبلغ المراقبين الجويين بأن الهليكوبتر كانت في طريقها للخروج من سحب كثيفة بينما كانت في الواقع تهبط قبل لحظات من ارتطامها بجبل بالقرب من بلدة كالاباساس في كاليفورنيا.

وكان زوبايان ضمن الذين لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع خارج لوس أنجلوس.

وأشارت الوكالة إلى أن: ”قرار زوبايان السيء بالتحليق بسرعة تزيد على السرعة الجوية“ وقالت إن الأحوال الجوية ”لم تكن تتماشى مع التدريبات على الأحوال الجوية السيئة“.

وكان براينت (41 عاما)، لاعب فريق كل النجوم في دوري السلة الأمريكي 18 مرة مع لوس انجليس ليكرز، متجها بصحبة ابنته جيانا البالغ عمرها 13 عاما وفتاتين أخريين وعدة أصدقاء إلى بطولة كرة سلة للشباب عندما وقع الحادث.

RIP Kobe

Awful news as the great Kobe Bryant killed in a helicopter crash in Calabasas California #ripkobe#kobe#kobebryant#helicopter #kobecrash pic.twitter.com/sRNbT3O7P3

— MikesOffice (@office_mikes) January 26, 2020