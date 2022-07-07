ما هو مصير حسن شاكوش.. سعيد الارتيست يفجر مفاجأة جديدة

عادة أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش الى الواجهة من جديد، ليخرج عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، ويؤكد على عدم وجود أي مشاكل شخصية بينه وبين مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وقال “الأرتيست”، في تصريحات صحفية، إن أزمته الأساسية مع أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، والذين خالفوا وعدهم معه.

وكشف “الأرتيست” عن مفاجأة قائلاً: “إن أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية عرضوا أن يتم تغريم حسن شاكوش ربع مليون جنيه وإيقافه لمدة 3 أشهر، بسبب إساءته للإيقاعيين في حفله بالساحل الشمالي الصيف الماضي، ولكنه رفض وطالب بإيقافه مدة أكبر والتحقيق معه، وبالفعل تم إيقافه 10 أشهر”.

وتابع الأرتيست، أن نقابة المهن الموسيقية خالفت وعدها معه، لأنها أخبرته من قبل إذا سيتم الموافقة على عودة مطرب المهرجانات، فبالتالي سيقام مؤتمرًا صحفيًا يقدم من خلاله الاعتذار أمام جميع الإيقاعيين والموسيقيين والذين أساء إليهم.

أضاف سعيد: “النقابة بالفعل وافقت على هذا الاتفاق، وفوجئت بنشر حسن شاكوش لكارينه النقابة وإعلانه حصوله عليه، دون الرجوع إلي أو تقديم الاعتذار، ولذلك اعترضت على منحه الكارنيه دون إقامة المؤتمر.

ومن ناحية أخرى أعلن الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية، الأيام الماضية عن حدوث عملية من التلاعب به في قرار عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

ونشر حلمي عبد الباقي، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، تفاصيل قرار عودة حسن شاكوش لنقابة المهن الموسيقية.

وقال عبد الباقي، في الفيديو: “طلبت الاطلاع على المذكرة التي وقعت عليها في الاجتماع الأخير، والتي تم الإعلان بعدها عودة حسن شاكوش للغناء بمصر”.

وأكد حلمي عبد الباقي، أن المذكرة لم تكن تمت بصلة من قريب أو بعيد لعودة مؤدى المهرجانات، ولكنها كانت خاصة بالرجوع إلى الرأي القانوني في بعض التفاصيل الخاصة بالنقابة، وكانت عبارة عن فقرة من 5 أسطر، إلا أنه فوجئ بعد طلبه لها، أنها عريضة، ويتم التلميح فيها إلى عودة حسن شاكوش.

وأضاف عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية: “هناك كلام تمت إضافته بعد توقيعي وإمضاء عدد من أعضاء مجلس النقابة على هذه المذكرة، وهو ما يعنى أن هناك تلاعب حدث بالمذكرة والذي يؤكد ذلك ما احتوته خلفية المذكرة والتي تخص عودة حسن شاكوش.. وبناءً على هذا الأمر سوف أتقدم ببلاغ للنائب العام، لتغفيلي، وتغفيل كل الناس اللي مضت، وهو ما لن يمر مرور الكرام”.