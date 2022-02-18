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ما هي آخر التعديلات حول إرتداء الشورت بالمساجد في المملكة؟

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 7:14 مساءً
علم السعودية

علم السعودية

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تشهد السعودية في هذا الأيام تعديلات جديدة, وقد أعلنت مؤخراً وزارة الداخلية السعودية، من خلال إقرار تعديل جديد على لائحة الذوق العام .
وأصدر وزير الداخلية السعودي، تعديلاً على لائحة الذوق العام وفق ما نصت عليه المادتين السابعة والتاسعة من اللائحة، بحسب ما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية.
ومن خلال هذه التعديلات حيث أضافت المملكة, مخالفة جديدة إلى تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، التي كانت تضم 19 مخالفة، والتي أصبحت بعد الإقرار الجديد تضم 20 مخالفة, ومنها غرامة 250 – 500 ريال عند ارتداء الشورت في المساجد، ‏والجهات والدوائر الحكومية فقط، لتصبح المخالفة رقم 20 في اللائحة.
وكانت اللائحة دخلت حيز التنفيذ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والتي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تراوح بين 50 و6000 ريال.
وتشمل مخالفات الذوق العام، 4 بنود، وهي التصرفات الخادشة للحياء، رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة، وارتداء الملابس غير اللائقة.

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