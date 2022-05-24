ما هي آخر تطورات قضية شيرين وطليقها حسام حبيب؟

تطورات متلاحقة شهدتها أحدث فصول الأزمة بين الفنانة المصرية شيرين وطليقها الفنان حسام حبيب.

وفي آخر تلك التطورات، استدعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد الثلاثاء، الفنانة شيرين لسماع أقوالها فيما جاء على لسان الفنان حسام حبيب، خلال التحقيق معه في اتهام بسبّها وقذفها، وحيازة سلاح منتهية رخصته.

وقال جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، إن موكله أفاد في تحقيقات النيابة أنه رد الفنانة شيرين إلى عصمته شفوياً، بعد أسبوعين أمام 4 شهود من بينهم المنتجة سارة الطباخ، وسعيد إمام، ومنصور الأحمدي سائق شيرين، وياسمين رضا.

وتابع سعيد بالقول إنه كان يقيم معها طوال تلك الفترة في فيلا الشيخ زايد، ونفى تهديده لها بالسلاح.

وعن أسباب عدم تجديد رخصة السلاح قال، إن موكله سدد رسوم التجديد، ولكن تشابه اسمه مع شخص آخر عليه قضية تبديد أدى إلى تأجيل استلامه للترخيص.

وأمرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب بعد التحقيق معه في اتهامه بحيازة سلاح رخصته منتهية، والاعتداء على الفنانة شيرين وتهديدها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن رخصة السلاح الناري المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على السلاح.

وقال حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين فجر الاثنين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، مما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها.

وطالبت الفنانة شيرين عبدالوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها، خلال بلاغ أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.

وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين، طالبت خلاله بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.

وانتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجدا بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.