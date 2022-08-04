ما هي أسباب رحيل دي ليخت عن يوفنتوس؟

تحدّث الهولندي “ماتياس دي ليخت”، المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونخ، عن أسباب اتخاذه لقرار الرحيل عن يوفنتوس، بالرغم من سريان عقده مع النادي.

ولعب دي ليخت مع يوفنتوس 3 مواسم، بينما كان عقده يسري لعامين آخرين، وعلى الرغم من ذلك، رحل لينضم إلى بايرن ميونخ في صفقة بلغت قيمتها حوالي 77 مليون يورو.

وفي تصريحاته لمجلة “كيكر” الألمانية، قال: “كان في عقدي مع يوفنتوس عامان آخران، أصبحت مدافعا متكاملا هناك، لكنني شعرت أن الوقت قد حان لخوض تحد وبيئة جديدة”.

وأضاف: “في يونيو/حزيران الماضي، تواصل معي بايرن ميونخ وكنت مهتما بهم على الفور، عندما تلعب لأندية كبيرة مثل بايرن ميونخ، يكون هناك ضغط دائما، أسلوب اللعب هنا يناسبني لأن الفريق موجه للهجوم”.

يُذكر أن المدافع الهولندي خلال 3 سنوات قضاها في تورينو، لعب 117 مباراة في جميع المسابقات، وفاز بلقب الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا، السوبر الإيطالي، فيما سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وبمجرد بيعه لدي ليخت، تعاقد يوفنتوس على الفور مع البرازيلي “جليسون بريمر”، مدافع تورينو وأفضل مدافع في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.