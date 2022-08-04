ما هي الأبراج الغير مهتمة بالموضة؟

يحرص الكثير من الأشخاص على اتباع خطوط الموضة عند اختيار الملابس والإكسسوارات بتصميماتها المختلفة، لكن هناك بعض الأشخاص لا يهتمون بأبرز اتجاهات الموضة ويرتدون ما يفضلونه وهؤلاء قد ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع “pinkvilla”.

أبراج لا تهتم بخطوط الموضة

برج الجدي

يعرف عن برج الجدى بأنه دائماً ما يطور من نفسه، ويتسم بالأناقة، لكنه لا يتابع خطوط الموضة فى الملابس أو الإكسسوارات، ويفضل ارتداء الملابس العملية والإكسسوارات البسيطة، ونادرًا ما يهدر وقته فى البحث عن أبرز خطوط الموضة.

برج القوس

يبذل برج القوس جهداً كبيراً فى اختيار ملابسه ودائماً ما يميل إلى اختيار الأنماط غير الرسمية طوال الوقت، ولا يهتم باتباع خطوط الموضة.

برج الجوزاء

لا يحب برج الجوزاء اتباع خطوط الموضة، كما أنه ليس منشغلا بمظهره، ويميل أكثر لارتداء الملابس التى يفضلها وكذلك الإكسسوارات.

برج العذراء

يعتبر برج العذراء من الأبراج الأقل اهتماماً بأناقتهم، فهو ليس متابعا لأبرز خطوط الموضة فى الملابس والإكسسوارات، ويميل أكثر لارتداء قطع الملابس ذات الألوان الترابية، ويتجنب ارتداء الملابس المبهرجة، وقد يفضل فى بعض الأحيان ارتداء الملابس القديمة المفضلة له، غير مهتم بآراء من حوله.