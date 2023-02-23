ما هي الأسباب التي تمنع حضور الأمير هاري وميغان ماركل حفل تتويج الملك تشارلز؟

كشف الخبير المتخصص في الشأن الملكي، ريتشارد فيتزوليامز، أنه يوجد احتمال مؤكد بعدم حضور الامير هاري وزوجته ميغان ماركل، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك بسبب الخلافات الأخيرة التي من الممكن أن تتسبب في وجود مخاوف بشأن سلامتهما الشخصية واحتمالية تعرضهما لحملة كبيرة من السخرية من العامة في إنجلترا.

فعدم حضور الثنائي يأتي لسببين أولهم تراجع شعبية هاري وميغان منذ إصدار مذكرات هاري الأخيرة وهو “البديل”، إلى جانب الموجة التي يتعرض لها الثنائي من حملات سخرية من قبل الكثير من الجماهير حول العالم.

وخلال حديثه لصحيفة الدايلي ميل البريطانية، قال فيتزوليامز: “جميع أموالهما تستمد من مصادر مثل نيتفليكس وسبوتيفاي نتيجة علاقتهما بالعائلة الملكية. لذا سيكون من المستغرب ألا يحضرا الحفل، خاصة وأنهما سيتلقيان الدعوة للحضور، فضلا عن أن الحدث نفسه سيكون مميزا”.