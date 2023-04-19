الأربعاء 28 رمضان 1444 ﻫ - 19 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هي الدارما الرمضانيّة التي يُتابعها محمد صلاح؟

منذ ساعتين
محمد صلاح

محمد صلاح

A A A
طباعة المقال

كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن الأعمال الدرامية التي يتابعها في رمضان 2023.

وعبر خاصية “الستوري” على صفحته الخاصة بتطبيق “إنستغرام”، نشر صلاح مشهدًا من الحلقة 27 من مسلسل “جعفر العمدة” وتحديداً لحظة اكتشاف رمضان حقيقة أنّ سيف هو ابنه الحقيقي الذي يبحث عنه طوال هذه المدة.

كما نشر “ستوري” آخر لجوني وهجرس من حفل زفاف الكبيرة فحت وحفني الديب في الحلقة 27 من “الكبير أوي 7”.

وتبين من ذلك أن النجم الدولي يتابع مسلسلي جعفر العمدة والكبير أوي 7 في رمضان 2023.

يذكر أن المسلسلين أحدثا ضجة كبيرة هذا العام وحظيا بردود أفعال واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة مع الحديث عن تغيير نهاية مسلسل “جعفر العمدة” لتتماشى مع توقعات الجمهور.

    المزيد من منوعات

    إفطار سودانيّ في الشارع
    اشتباكات السودان
    بالفيديو.. إفطار سودانيّ في الشارع على وقع الرصاص والمعارك
    محمد رمضان بطل مسلسل جعفر العمدة
    مخرج "جعفر العمدة" يخرج عن صمته.. هل تغيّرت "نهاية" المسلسل؟
    نيمار
    صديقة نيمار تعلن حملها بطفلها الأول

    الأكثر قراءة

    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    الجمعة أم السبت.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف موعد أول أيام عيد الفطر!
    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد أول أيام عيد الفطر
    خلدة
    بالصور.. توتر كبير وإطلاق نار في خلدة!