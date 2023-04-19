ما هي الدارما الرمضانيّة التي يُتابعها محمد صلاح؟

كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن الأعمال الدرامية التي يتابعها في رمضان 2023.

وعبر خاصية “الستوري” على صفحته الخاصة بتطبيق “إنستغرام”، نشر صلاح مشهدًا من الحلقة 27 من مسلسل “جعفر العمدة” وتحديداً لحظة اكتشاف رمضان حقيقة أنّ سيف هو ابنه الحقيقي الذي يبحث عنه طوال هذه المدة.

كما نشر “ستوري” آخر لجوني وهجرس من حفل زفاف الكبيرة فحت وحفني الديب في الحلقة 27 من “الكبير أوي 7”.

وتبين من ذلك أن النجم الدولي يتابع مسلسلي جعفر العمدة والكبير أوي 7 في رمضان 2023.

يذكر أن المسلسلين أحدثا ضجة كبيرة هذا العام وحظيا بردود أفعال واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة مع الحديث عن تغيير نهاية مسلسل “جعفر العمدة” لتتماشى مع توقعات الجمهور.