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ما هي الفاجعة التي كسرت مهجة قلب أيمن زيدان قبل 10 سنوات؟

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 8 - مايو - 2021 5:13 مساءً
أيمن زيدان

أيمن زيدان

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كشف الفنان السوري أيمن زيدان عن الفاجعة التي كسرت قلبه وغيّرت مجمل حياته قبل 10 سنوات، وذلك عبر صفحته الرسمية على انستغرام.

ووكشف زيدان في منشوره عن قصة وفاة ابنه نوار بعمر 19 عاما، في حادثة لا يعلمها كثير من محبي النجم العربي الذي أضحك الملايين في مسلسل “جميل وهنا”.

وقال زيدان في تعليق على صورة ابنه الراحل: “ها هي كلماتي المغمسة بوجع الدنيا أكررها بعد مضي 10سنوات على رحيل نوار، أقحوانة عمري التي عصفت بها ريح الموت العاتية… لا زلت أذكر انحناءتك على جدار الحياة حين بدأ الرحيل خطواته الموجعة نحوك، ولا زلت أذكر وأنا بجوارك كيف هَوَىَ بك جدار الدنيا الهش وتركتني وحيداً أعانق عبقك وألملم تفاصيلك لأخبئها في ثنايا روحي المتعبة”.

وتابع زيدان متحدثا عن مأساته: “وداعا يا مهجة القلب، خطفك الموت لكنه ظل متربصاً بنا، كم أفتقدك”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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