ما هي تطورات صحة خالد النبوي بعد تأزم وضعه في الأيام الماضية ؟

غادر الفنان المصري خالد النبوي المستشفى، ظهر الجمعة، بعدما قضى فيه أسبوعا كاملا لإصابته بفيروس كورونا.

وأفاد مصدر طبي لـ“إرم نيوز“ بأن النبوي هو من طلب المغادرة من الفريق الطبي المعالج له، مشددا على أنه لم يتعافَ بعد بشكل كامل من كورونا.

وقال المصدر: إن النبوي يتواصل مع الطبيب المعالج له لاستكمال البروتوكول العلاجي في المنزل بعدما اختفت حدة الأعراض، موضحا أنه فضل الوجود رفقة أسرته.

وأكد أن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي مستقرة بشكل كبير، وزالت الخطورة التي كانت سببا في دخوله المستشفى، مبينا أنه يستعين بـ“ماسك“ أكسجين وقت اللزوم فقط بعدما تحسن التنفس.

وجاءت عودة خالد النبوي إلى منزله، وفق ما أعلن الفنان المصري مراد مكرم، في منشور له عبر حسابه الخاص في موقع ”فيسبوك“، وهو ما فسره البعض بأنه تعافى من فيروس كورونا.

وكتب مراد مكرم: ”الحمد الله خالد النبوي فنانا العبقري وحبيب الملايين رجع بيته“.

وكانت الكاتبة والبرلمانية فريدة الشوباشي كشفت عن إصابة خالد النبوي بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

وأضافت الشوباشي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن حالة خالد النبوي تحسنت بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، مضيفة أنه من المقرر أن يخضع لبروتوكول العلاج المعتمد من وزارة الصحة المصرية حتى تمام شفائه.

وظهر الفنان خالد النبوي، مؤخرا، من خلال بطولته للفيلم الوثائقي ”حضارة مصر“، الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات.