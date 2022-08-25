ما هي مفاجأة تشيلسي قبل نهاية الميركاتو؟

أفاد تقرير صحفي إيطالي بأن تشيلسي يستهدف التعاقد مه البرتغالي “رافائيل لياو”، جناح ميلان، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

ويخطّط تشيلسي لتعزيز هجومه قبل نهاية فترة الانتقالات، حيث دخل بالفعل في مفاوضات مع برشلونة لضم بيير إيمريك أوباميانغ.

ووفق صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإنّ تشيلسي يستعد لدفع مبلغ ضخم، من أجل إقناع ميلان بالتخلي عن لياو.

وأضافت الصحيفة أن لياو يحظى بإعجاب كبير من جانب تشيلسي، ويعتقدون أنه قادر على تعويض رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر.

ورغم عدم ترحيب ميلان ببيع لياو، إلا أنهم قد يغيّرون موقفهم في ظل انتهاء عقد اللاعب عقب موسمين فقط.

كذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الصفقة قد ترتفع قيمتها إلى 150 مليون يورو، كون اللاعب مطاَلبًا بسداد 16.5 مليون يورو لفريقه الأسبق سبورتنج لشبونة، بعد إنهاء العقد من جانب واحد.

كما سيكون ميلان مطالَبًا بسداد 15% من قيمة إعادة البيع إلى ليل، وفقًا لبنود التعاقد.