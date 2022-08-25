ما هي نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا؟

نتج عن قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت، الخميس، مجموعة من المواجهات المثيرة التي ستجمع نجومًا بارزين بفرقهم السابقة.

إذ سيواجه الهدّاف البولندي “روبرت ليفاندوفسكي”، المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة، فريقه السابق بايرن الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014، وتوّج معه هدافًا للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول وبرشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها وهي الثالثة التي ستكون نارية بوجود إنتر الإيطالي أيضا، فيما سيكون فيكتوريا بلزن التشيكي الحلقة الأضعف.

ويتجدد الموعد بين الفريقين بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضا الموسم الماضي حين فاز بايرن ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 3-صفر.

وستكون المواجهة إعادة أيضا لربع نهائي 2019-2020 الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، وحقق حينها النادي البافاري نتيجة تاريخية 8-2 في طريقه إلى اللقب السادس في تاريخه.

على غرار ليفاندوفسكي، سيتواجه الهداف النروجي “إرلينغ هالاند”، المنتقل هذا الصيف إلى مانشستر سيتي، مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند، بعدما أوقعتهما القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب أشبيلية الإسباني وكوبنهاغن الدنماركي.

وفي هذه المجموعة، سيتواجه أيضا “إيلكاي غوندوغان” الذي يلعب للسيتي مع فريقه السابق دورتموند، وكذلك يواجه الدنماركي “توماس ديلايني”، الذي يلعب حاليا في صفوف أشبيلية فريقه السابق دورتموند.

وعلّق مدرب دورتموند إدين ترزيتش على القرعة، قائلاً: “نتطلع بفارغ الصبر لهذه المجموعة على الرغم أننا لم نحصل بالتأكيد على أسهل الفرق… لعبنا بشكل جيد ضد سيتي وإشبيلية منذ فترة ليست بالطويلة وكان الأداء متقارباً. كما أن كوبنهاغن، كبطل للدوري الدنماركي، يشكل تحدياً”.

وتابع: “في هذه المجموعة سنرى مجددًا لاعبين سابقين في دورتموند مثل هالاند، غوندوغان وديلايني. نتطلع بفارغ الصبر حقا لرؤيتهم”.

وتشهد المجموعة الثامنة أيضا عودة مرتقبة للنجم الأرجنتيني “أنخيل دي ماريا” إلى ملعب حديقة الأمراء لمواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان.

كذلك، أوقعت القرعة فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي انتقل له دي ماريا هذا الصيف، إلى جانب باريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي ومكابي حيفا الإسرائيلي.

وانتقل الجناح الدولي الأرجنتيني إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي هذا الصيف.