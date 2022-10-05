ما هي وجهة سواريز المقبلة؟

تحدّث تقرير صحفي إسباني عن الوجهة المقبلة للأوروغوياني “لويس سواريز”، نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، بداية من كانون الثاني المقبل.

ويلعب سواريز (35 عاما) حاليا، في صفوف فريق ناسيونال دي مونتيفيديو، لكنّ عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووفق إذاعة “راك 1” الإسبانية، فإنّ سواريز سيخوض مع منتخب بلاده كأس العالم في قطر، ومن ثم سينضم لفريق لوس أنجيلوس غالاكس الأميركي، في كانون الثاني المقبل.

ومن المقرّر أن يلتقي سواريز، مع زميله السابق في برشلونة، الإسباني “ريكي بويغ”، الذي رحل عن البارسا في الصيف الماضي، ووقع مع غالاكسي لمدة 3 مواسم.

هذا ورحل سواريز عن برشلونة في صيف 2020، وانضم لصفوف أتلتيكو مدريد، وساهم معه في التتويج بلقب الليغا في موسم الأول، قبل أن يرحل مع نهاية الموسم الثاني.