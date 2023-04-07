مبابي غاضب.. هذا ليس كيليان سان جيرمان!

عبر النجم الفرنسي وأحد نجوم نادي باريس سان جيرمان البارزين كيليان مبابي، عن غضبه من إدارة النادي بسبب الحملة الترويجية التي قام بها مؤخراً لترويج الاشتراكات والتذاكر الموسمية للموسم المقبل.

مبابي قام بنشر “ستوري” عبر حسابه على تطبيق “إنستغرام” قال فيها:

“لم يتم إبلاغي بمحتوى الفيديو ولم أوافق على نشره، لهذه الأسباب أقاتل من أجل الحصول على حقوق صوري”.

وتابع: “باريس سان جيرمان نادٍ كبير وعائلة كبيرة، ليس كيليان سان جيرمان”.

يشار إلى أن مبابي البالغ من العمر 24 عامًا ينتهي عقده في يونيو 2025، حيث كان قد جدد تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسية في صيف 2022 عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد.

وتصدّر الفائز بكأس العالم 2018 قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، براتب إجمالي قدره 6 ملايين يورو صافية شهرياً، حسب ما أفادت صحيفة “ليكيب”.