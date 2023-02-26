مبابي وميسي يقودان فوز سان جيرمان على مرسيليا بثلاثية نظيفة

تحول ليونيل ميسي وكيليان مبابي من غريمين في كأس العالم إلى أفضل زميلين بعد قيادتهما باريس سان جيرمان لفوز كبير 3-صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق ثماني نقاط (الأحد 26-2-2023).

وصنع ميسي هدفين لمبابي الذي أصبح الهداف التاريخي لحامل اللقب متساويا مع إدينسون كافاني برصيد 200 هدفا لكل منهما، فيما صنع مهاجم فرنسا هدف زميله الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ليصل إلى 700 هدف على مستوى الأندية.

ويملك سان جيرمان، الذي غاب عنه نيمار للإصابة، 60 نقطة من 25 مباراة مقابل 52 لنقطة لمرسيليا ثاني الترتيب.

وقال سيرجيو راموس مدافع سان جيرمان “تحلينا بالشراسة ولعبنا بندية وهذا ما كان مفقودا”.

وقال إيجور تودور مدرب مرسيليا إنه ليس نادما على المخاطرة الكبيرة لفريقه.

وقال “لماذا يجب أن نغير طريقة لعبنا؟ كانت مثمرة طيلة الموسم.

“وجود مبابي لم يغير أي شيء، وجوده يجعل الأمور أصعب علينا لتطبيق أسلوبنا لكننا لم نغير أسلوبنا”.

وتلقى موناكو صاحب المركز الثالث خسارة مفاجئة 3-صفر أمام نيس بفضل ثنائية تيريم موفي وتسديدة مباشرة رائعة من كيفرين تورام.

وتوقف رصيد موناكو عند 50 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على لانس رابع الترتيب والذي تعادل 1-1 مع مضيفه مونبلييه أمس السبت.

وأنهى سان جيرمان، الذي خرج من دور 16 بكأس فرنسا على يد مرسيليا في وقت سابق هذا الشهر، سلسلة من ثلاث هزائم بجميع المسابقات بالتغلب على ليل مطلع الأسبوع الماضي ووجه تركيزه إلى قمة ملعب فيلودروم.

وعانى من إصابة مبكرة للمدافع بريسنل كمبيمبي، الذي غاب عن كأس العالم مع فرنسا بسبب مشكلة بوتر العرقوب، وغادر الملعب على محفة بعد أسبوعين من عودته للعب عقب غياب ثلاثة أشهر.

وشكل ماتيو الغندوزي خطورة لمرسيليا الذي ضغط بقوة في الهجوم لكنه عوقب بالهجمات المرتدة حين مرر ميسي إلى مبابي الذي توغل بسرعته وتفوق على باو لوبيز بتسديدة منخفضة في الدقيقة 25.

وبدل المهاجمان الأدوار بعد أربع دقائق حين مرر مبابي كرة عرضية إلى ميسي ليتابعها في الشباك مضاعفا النتيجة أمام حضور قياسي من الجماهير في الدوري بلغ 65800 مشجع.

وأرسل ميسي الكرة بشكل جميل في طريق مبابي ليسجل بقدمه اليسرى هدفه 16 في الدوري هذا الموسم.

وتألق الحارس جيانلويجي دوناروما في التصدي لضربة رأس نونو تافاريس بالدقيقة 67 ليقضي على أي أمل لمرسيليا في العودة بينما ضمن شباكا نظيفة لسان جيرمان لأول مرة خلال ست مباريات بالدوري.

وفي المباراة المقبلة يلتقي سان جيرمان مع نانت قبل السفر لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا عقب الخسارة 1-صفر ذهابا في بارك دي برينس.