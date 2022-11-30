الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
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"مبابي وينه كسرنا عينه".. جماهير تونس تحتفل بالفوز على فرنسا

منذ ساعة واحدة
جماهير تونس

جماهير تونس

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تعالت هتافات الجمهور التونسي في قطر التي تستضيف منافسات كأس العالم 2022، فرحا بالانتصار على المنتخب الأخير حامل اللقب في النسخة الأخيرة.

وعلى نهج جماهير السعودية مع ليونيل ميسي عقب القوز على منتخب الأرجنيتن بمقولة ” ميسي وينه.. كسرنا عينه”، هتفت الجماهير التونسية” مبابي وينه كسرنا عينه”.

وودع منتخب تونس مونديال قطر 2022 بفوز تاريخي وشرفي أمام فرنسا حامل اللقب، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمنافسات كأس العالم الـ22 لكرة القدم.

وسجل وهبي الخزري هدف تونس الوحيد في الدقيقة 58.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ولم يكن هذا الانتصار الثمين كافيا لتأهله للدور الثاني بعد فوز أستراليا على الدنمارك بهدف دون رد.

وبقي رصيد المنتخب الفرنسي عند 6 نقاط ليتأهل في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن أستراليا، بينما تذيل منتخب الدنمارك الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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