مبابي يتألق خلال فوز فرنسا الساحق على هولندا

ارتقى قائد فرنسا الجديد كيليان مبابي للتوقعات بتسجيل هدفين في الفوز 4-صفر على هولندا في بداية قوية للفريق الأزرق بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 (الجمعة 24-3-2023).

وصنع مبابي، الذي تسلم شارة القيادة بعد اعتزال الحارس هوجو لوريس دوليا في يناير كانون الثاني، الهدف الأول لأنطوان جريزمان قبل أن يسجل الهدف الثالث.

وضاعف دايو أوباميكانو النتيجة خلال الشوط الأول الرائع قبل أن يختتم مبابي الرباعية في وقت متأخر بالمباراة وسط حماس جماهيري.

ورغم الاعتزال الدولي لعناصر مؤثرة مثل لوريس والمدافع رفائيل فاران أبهرت فرنسا الجميع في أول مباراة لها منذ خسارة نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين في ديسمبر كانون الأول الماضي لتسحق هولندا المتضررة من تفشي فيروس داخل تشكيلتها ويقودها المدرب الجديد رونالد كومان.

وشكلت الهزيمة صدمة لكومان في أول ظهور بفترته الثانية منذ خلافة لويس فان جال بعد بلوغ دور الثمانية بكأس العالم في قطر، وسبق لكومان تدريب منتخب بلاده بين 2018 و2020.

وتتصدر فرنسا المجموعة الثانية متقدمة على اليونان التي هزمت جبل طارق 3-صفر خارج أرضها، ويلتقي فريق المدرب ديدييه ديشان مع أيرلندا في دبلن يوم الاثنين، بينما تلعب هولندا على أرضها أمام جبل طارق.

انطلاقة سيئة

كانت انطلاقة هولندا، التي افتقدت جهود خمسة لاعبين بسبب عدوى، سيئة إذ تمكنت فرنسا من هز الشباك بعد دقيقتين فقط حين أنهى جريزمان تحركا رائعا ليحول تمريرة مبابي إلى الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وأخفق دفاع هولندا في التعامل مع ركلة حرة جانبية من جريزمان ليتابع أوباميكانو الكرة في الشباك بسهولة في الدقيقة الثامنة.

وحول مبابي النتيجة إلى 3-صفر بلمسة حاسمة قريبة المدى بعد تمريرة أوريلين تشواميني.

وهددت هولندا مرمى أصحاب الضيافة لفترة وجيزة بعد الاستراحة لكن تسديدة ممفيس ديباي مرت بعيدة ودفع كومان بالمهاجم فاوت فيجورست بدلا من لاعب الوسط كينيث تيلور في الدقيقة 33.

وتلاعب مبابي بالدفاع ليعمق جراح الزوار بتسديدة قوية محرزا هدفه 38 في 67 مباراة.

ودفع تألق حارس فرنسا مايك ماينان، عند التصدى لركلة جزاء ديباي في الوقت بدل الضائع، جماهير فرنسا لتخيل نتيجة نهائي كأس العالم، التي غاب عنها للإصابة، اذا شارك في ركلات الترجيح بدلا من لوريس.

وقال مبابي “مباراة رائعة، لم نرغب في استقبال أي هدف لذا يشعر الجميع بالسعادة، مايك لا يحب أن تهتز شباكه وفي أول مشاركة أساسية له خرج بشباك نظيفة، نحن جميعا ندعمه”.

وأضاف “جهزنا أنفسنا قائلين إننا لا يمكن أن نخيب آمال جماهيرنا في أول مباراة هنا بعد كأس العالم”.