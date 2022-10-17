مبابي يخرج عن صمته.. هل يريد الرحيل عن سان جيرمان حقًّا؟

أكّد المهاجم الفرنسي الدولي “كيليان مبابي” أنه لم يطلب مطلقاً مغادرة فريقه باريس سان جيرمان، نافياً أخبار “لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد”، وذلك بعد تأكيد الفريق، المملوك قطرياً، تفوّقه على غريمه مرسيليا، الأحد، في الدوري المحلي.

وبعد تمريرته الحاسمة الأولى هذا الموسم للبرازيلي نيمار، مسجّل هدف الفوز لمتصدر الدوري وحامل اللقب على ضيفه مرسيليا (1-0)، حضر مبابي إلى منطقة المقابلات ليخمد خبر رغبته بالمغادرة المنتشر منذ الثلثاء الماضي.

أجاب مبابي أن هذه “المعلومة خرجت يوم مباراة” دوري أبطال أوروبا، الثلثاء، ضد بنفيكا البرتغالي (1-1) و”أنا لم أفهمها، كنت مصدوماً مثل كل الناس”.

وقال: “قد يعتقد البعض أني ضالع فيها، لست ضالعاً أبداً”.

وأكّدت عدة مصادر متطابقة أن الضجيج حول رغبة الهداف المميز ترك ناديه، الذي مدد عقده معه في أيار الماضي حتى عام 2025، بعد مفاوضات طويلة، إثر سعي حثيث من ريال مدريد الإسباني لضمه، قد صدر من المقربين من بطل العالم.

وذكر اللاعب الفرنسي: “كنت في قيلولة، محيطي كان في مباراة شقيقي الأصغر (إيثان، مع سان جيرمان في دوري يوث ليغ الأوروبي)، لم يكن أحد من محيطي هنا”.

وأضاف: “شعرنا بالدهشة عندما اكتشفنا ذلك. بعد ذلك، يجب أن نتعامل مع الأمر. هذا أمر خاطئ تماماً وأنا سعيد جداً”.

وكانت تقارير فرنسية عدة أشارت إلى أن ابن الـ23 عاماً يشعر “بالخيانة” من ناديه وبخيبة أمل، لأنه لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت له عندما وقع على عقده الجديد.