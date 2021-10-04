مبابي يخرج عن صمته ويهاجم باريس سان جرمان

شهدت أزمة النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث خرج النجم الفرنسي عن صمته للمرة الأولى بشأن انتقاله لريال مدريد في سوق الانتقالات المنصرم.

وفي مقابلة خاصة مع إذاعة “آر أم سي” الفرنسية، كشف النجم كيليان مبابي للمرة الأولى، عن طلبه بالفعل مغادرة باريس سان جرمان الصيف الماضي.

ويأتي تصريح مبابي ليؤكد الأنباء التي ربطته كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي، قبل أن تفشل الصفقة في اللحظات الأخيرة، بالرغم من رفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جرمان مرات متكررة.

ووفقا للصحفي فابريتسيو رومانو، أكد مبابي في المقابلة التي ستبث يوم الثلاثاء: “طلبت الانتقال في يوليو الماضي لأنني لم أرغب بالتجديد مع باريس سان جرمان”.

وأضاف: “أردت أن يحصل النادي على مبلغ ضخم مقابل انتقالي كي يستطيع التعاقد مع لاعب ذو جودة عالية. أردت اتفاقا محترما بيننا. وأكدت لهم إذا لم يريدوا أن أرحل فسأبقى في النادي هذا الموسم”.

هجوم على سان جرمان

وهاجم مبابي في التصريحات “تصرفات” ناديه الفرنسي: “شخصيا لم أحب تصريحات مسؤولين سان جرمان بأنني طلبت الرحيل متأخرا في أغسطس لأنها كاذبة، وجعلتني أشعر بأنني لص. أبلغتهم مبكرا بأنني أريد الرحيل، في نهاية يوليو”.

واتهم بعض المسؤولين في باريس سان جرمان مبابي بأنه أبلغ النادي بنيته الرحيل في آخر أسبوع للانتقالات، وهو ما بعثر أوراق النادي ولم يعطه الوقت الكافي للبحث عن بدائل.

كما أشار مبابي إلى أنه “لم يرفض 7 عروض لتجديد العقد” مع باريس سان جرمان كما هو متداول، فهو سعيد في باريس.