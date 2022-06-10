السبت 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مبابي يخطف نقطة لفرنسا أمام النمسا في دوري الأمم

منذ ساعة واحدة
مبابي وبنزيمة

مبابي وبنزيمة

A A A
طباعة المقال

أدرك كيليان مبابي التعادل 1-1 لفرنسا حاملة اللقب قرب النهاية خارج الديار أمام النمسا ليحافظ على آمال فريقه الضئيلة في بلوغ المراحل الأخيرة لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الجمعة.

وحل مبابي بديلا بعد الاستراحة ليهز الشباك قبل سبع دقائق من النهاية ليلغي هدف التقدم الذي سجله أندرياس فايمان للنمسا في الشوط الأول.

ويتذيل بطل العالم المجموعة الأولى في المستوى الأول برصيد نقطتين من ثلاث مباريات متأخرا بأربع نقاط عن الدنمرك صاحبة الصدارة التي خسرت 1-صفر على أرضها أمام كرواتيا.

وتملك النمسا صاحبة المركز الثاني وكرواتيا الثالثة أربع نقاط لكل منهما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

للمرة الأولى في تاريخه.. “بيروت” بطل لبنان بكرة السلة
اللاعب الجزائري بلال بن حمودة
حادث سير مأساوي يودي بحياة اللاعب الجزائري “بلال بن حمودة”
ريال مدريد وبرشلونة
تحديد موعد كلاسيكو “ريال مدريد وبرشلونة” في هذا التاريخ

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون ونبيه بري
صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
الدولار
دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
مجلس الوزراء
فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!