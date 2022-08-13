السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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مبابي يضع نفسه في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

منذ 50 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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رشّح “كيليان مبابي”، مهاجم باريس سان جيرمان، نفسه للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، ضمن قائمة الثلاثة الأوائل في سباق المرشحين.

وقال مبابي، خلال حوار أجرته معه مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “أرشّح كريم بنزيما، ثم أنا وساديو ماني”.

وأضاف: “لقد حقق بنزيما نجاحًا باهرًا، وقدّم أفضل مواسم عمره.. بلغ 34 عاما، وفاز بلقب جديد لدوري الأبطال، وكان حاسمًا في الكثير من الأحيان”.

وتابع ضاحكًا: “لو كنت كريم بنزيما، ولم أفز بالجائزة هذا العام، لتوقفت عن التفكير في الكرة الذهبية للأبد”.

يُذكر أن مجلة “فرانس فوتبول” أعلنت، الجمعة، عن القائمة الأولية للمرشحين، والتي ضمت 4 لاعبين من فرنسا، هم: مبابي وكريستوفر نكونكو ومايك ماينان وكريم بنزيما.

في المقابل، خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، من قائمة المرشحين لأول مرة منذ 2005.

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