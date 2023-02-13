مبابي يعود لتشكيلة سان جيرمان لمواجهة بايرن بدوري الأبطال

ظهر اسم كيليان مبابي في تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء رغم شكوك حول إصابة اللاعب.

وأصيب مبابي في أول فبراير شباط وثارت شكوك حول مشاركته أمام بطل ألمانيا بعدما أعلن باريس سان جيرمان أنه سيغيب لثلاثة أسابيع، وقبل مشاركته في جزء من المران الجماعي أمس الأحد.

ولم تشهد تشكيلة سان جيرمان أمام بطل ألمانيا مفاجآت حيث ظهر ليونيل ميسي ونيمار وأشرف حكيمي وباقي نجوم نادي العاصمة.

وتراجعت نتائج باريس سان جيرمان مؤخرا، وخسر 3-1 في ضيافة موناكو في الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي ليتلقى الهزيمة الرابعة بجميع المسابقات منذ مطلع العام الجديد.

عودة ميسي وفيراتي

تلقى نادي باريس سان جيرمان، أنباء سارة قبل مواجهة ضيفه بايرن ميونيخ بعد غد الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لشبكة “TF1” الفرنسية، فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، في حالة جيدة وعلى أتم الاستعداد لمساعدة الفريق الباريسي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المرتقبة ضد بايرن ميونيخ.

وكان سان جيرمان، أعلن الجمعة الماضي في بيان، أن ميسي تعرض لإصابة في “العضلات الخلفية للفخذ” خلال الخسارة في ثمن نهائي كأس فرنسا ضد مارسيليا (1-2) منتصف الأسبوع.

وغاب النجم الأرجنتيني عن المباراة التي خسرها سان جيرمان أمام موناكو في الدوري الفرنسي 1-3، أمس السبت.

في المقابل، عانى فيراتي خلال الفترة الماضية من إصابة في العضلات تفاقمت مؤخرا.