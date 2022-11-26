مبابي يقود الديوك للفوز على الدنمارك والتأهل إلى الدور ثمن النهائي

تمكن منتخب الديوك من انتزاع فوز ثمين من نظيره الدنماركي في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم على استاد “974”.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب الفرنسي التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

وبعد شوط أوّل سلبي النتيجة، افتتح كيليان مبابي التسجيل لـ”الديوك” في الدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني، قبل أن يدرك أندرياس كريستينسن التعادل للدنمارك في الدقيقة 68.

وعاد مبابي نجم نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي في الدقيقة 86 من زمن المباراة ليسجّل هدف الفوز لفرنسا التي عزّزت صدارتها للمجموعة الرابعة.

ورفعت فرنسا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة لتضمن التأهل إلى دور الـ 16 متفوقة على أستراليا صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما تتقاسم الدنمارك وتونس المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكلّ منهما.

وكانت أستراليا فازت في وقت سابق من اليوم على تونس بهدف من دون مقابل سجّله ميشيل ديوك في الدقيقة 23.