مبابي يكشف عن مستقبله بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن مستقبله وشائعات ارتباطه رسميا بالانتقال إلى ريال مدريد بعد فوز فريقه على ليل 5-1 في الدوري الفرنسي، مساء أمس الأحد، حيث سجل أحد أهداف اللقاء.

وقال كيليان مبابي في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اللقاء: ”لا لم أتخذ أي قرار، مواجهة ريال مدريد تغير الكثير من الأشياء رغم كوني حرا في فعل أي شيء، لن أذهب للحديث مع المنافس وفعل مثل هذه الأمور، حاليا أركز على الفوز على ريال مدريد وبعدها سنرى ما سيحدث“.

وأكد النجم الفرنسي أنه يفضل أن يتحدث عنه بحسب ما يقدمه على أرض الملعب، مشددا: ”يجب أن أفرض أن يتحدث عني أدائي فوق أرضية الملعب“.

وأضاف: ”حاليا ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي، الشيء الوحيد الذي يشغلني هو الفوز على ريال مدريد في مباراتنا المقبلة بدوري أبطال أوروبا“.

ويلتقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ذهابا في ملعب حديقة الأمراء بباريس يوم 15 شباط/فبراير الحالي وإيابا في ملعب سانتياغو بيرنابيو بمدريد يوم 9 آذار/مارس المقبل.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن حسم ريال مدريد صفقة التعاقد مع كيليان مبابي وأنه ينتظر فقط نهاية المواجهة بين الفريقين للإعلان الرسمي متحدثة أيضا عن راتب كبير يصل لحوالي 40 مليون يورو.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن والدة مبابي طلبت من إدارة ريال مدريد منحة توقيع تفوق 100 مليون يورو لكون اللاعب سيوقع في صفقة حرة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وحاول ريال مدريد ضم مبابي في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية وقدم عدة عروض لباريس سان جيرمان، كان آخرها عرضا بمبلغ 200 مليون يورو لكن كل العروض رفضها الفريق الفرنسي.

وما زالت إدارة باريس سان جيرمان تأمل في أن يغير كيليان مبابي موقفه ويجدد عقده مع الفريق، واقترحت مؤخرا على اللاعب تجديد العقد لمدة موسمين فقط مع شرط جزائي صغير يسمح له بالرحيل إلى ريال مدريد صيف 2023، لكنه رفض كل العروض ويركز على تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد.