مبابي يكشف عن 3 أمنيات له في العام الجديد 2022

كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن ثلاث أمنيات يتمنى تحقيقها في العام الجديد لمتابعيه وجماهيره.

وكتب مبابي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “في طريقنا إلى 2022.. عام سعيد على الجميع”.

وأضاف: “أتمنى لكم الصحة، السعادة والنجاح”، مرفقا صورة له وهو يقبل كأس العالم، عند التتويج به مع فرنسا في 2018.

Road to 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣…

Happy New Year everyone

I wish you health, happiness and success. 🎊❤️ pic.twitter.com/t5upikqz0L

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2021