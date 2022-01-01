مبابي يكشف عن 3 أمنيات له في العام الجديد 2022

كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن ثلاث أمنيات يتمنى تحقيقها في العام الجديد لمتابعيه وجماهيره.

وكتب مبابي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “في طريقنا إلى 2022.. عام سعيد على الجميع”.

وأضاف: “أتمنى لكم الصحة، السعادة والنجاح”، مرفقا صورة له وهو يقبل كأس العالم، عند التتويج به مع فرنسا في 2018.

Road to 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣… Happy New Year everyone

I wish you health, happiness and success. 🎊❤️ pic.twitter.com/t5upikqz0L — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2021

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي الشاب مع النادي الباريسي، بحلول 30 يونيو المقبل، وسط أنباء عن انتقاله المرتقب إلى ريال مدريد الإسباني.

وختم مبابي العام الماضي، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم، خلال حفل جوائز “جلوب سوكر” في دبي.