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مبابي يكشف عن 3 أمنيات له في العام الجديد 2022

منذ ساعتين
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن ثلاث أمنيات يتمنى تحقيقها في العام الجديد لمتابعيه وجماهيره.

وكتب مبابي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “في طريقنا إلى 2022.. عام سعيد على الجميع”.

وأضاف: “أتمنى لكم الصحة، السعادة والنجاح”، مرفقا صورة له وهو يقبل كأس العالم، عند التتويج به مع فرنسا في 2018.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي الشاب مع النادي الباريسي، بحلول 30 يونيو المقبل، وسط أنباء عن انتقاله المرتقب إلى ريال مدريد الإسباني.

وختم مبابي العام الماضي، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم، خلال حفل جوائز “جلوب سوكر” في دبي.

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