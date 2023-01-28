مبابي يهدد مدرب باريس سان جيرمان بالطرد

شهدت تدريبات فريق باريس سان جيرمان، الأسبوع الماضي، واقعة أثارت انتباه وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية.

ذكرت شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، أن لاعبي بي إس جي ظهروا خلال التدريبات قبل مباراة الكأس ضد بايي دو كاسيل، وهم يرتدون جميعا السترات الصفراء.

و ردد لاعبو بي إس جي، الهتافات الشهيرة لمظاهرات السترات الصفراء في العاصمة الفرنسي، وسمع مبابي وهو يقول لمدربه: “هذه المرة سنكتفي بالإنذار، وفي المرة المقبلة ستكون بطاقة حمراء”.

من جانبه، كشف كريستوف جالتيه، مدرب الفريق الباريسي، كواليس هذه الواقعة، مؤكدا أنها كانت لحظة مرحة للغاية من لاعبيه، مشيرا إلى أن لاعبي باريس ارتدوا السترات الصفراء اعتراضا على قراره بتقليص الإجازة السلبية من التدريبات من يومين إلى يوم ونصف.

ولفت مدرب “باريس سان جيرمان” إلى أنه كان وعد اللاعبين بإراحتهم من التدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء، لكنه أبلغهم في بداية الأسبوع، أنه قرر تقليص هذه الإجازة.

وأتم مدرب “بي إس جي” تصريحاته في هذا الشأن: “لكن بعد الضحك، والجدال مع اللاعبين، أدى الفريق حصة تدريبية قوية”.