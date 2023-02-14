مبادرة إنسانيّة من هيفاء وهبي لأطفال حلب: "قلبي لكم وتحت أمركم"

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجّه للفنانة هيفاء وهبي تحت عنوان: “هذا الفيديو من حلب موجّه إلى هيفاء وهبي” عبر تطبيق انستغرام.

ويطلب فيه الصحافي السوري ماجد العجلاني من النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي مساعدة أطفال حلب المنكوبين جرّاء زلزال سوريا، وذلك من خلال تقديم 500 علبة حليب للأطفال.

بدورها، أعادت نشر الفنانة هيفاء وهبي الفيديو عبر خاصيّة القصص القصيرة وأعلنت تلبيتها نداء المساعدة بالقول “أنا قلبي لكم وتحت أمركم”.

ويُذكر أن هيفاء وهبي تحرص على تشجيع متابعيها لمساعدة المتضرّرين من خلال نشر روابط للتبرّع لصالح المنكوبين واللاجئين، من بينها رابط للهلال الأحمر السوري وآخر لمنظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة.