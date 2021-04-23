مبادرة جديدة لميريام فارس وابنها جايدن احتفالاً بيوم الأرض

تكريماً ليوم الأرض، احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بهذه المناسبة مع ابنها جايدن على طريقتها الخاصة. واحتفلت فارس بيوم الأرض بالمبادرة الى الخروج والتنزه في الطبيعة واصطحبت إبنها جايدن.

وابتكرت ميريام لعبة جديدة فأعطت إبنها كيس وطلبت منه أن يجمع النفايات وقالت له إن الذي يجمع كمية أكبر يفوز. أعجب جايدن بالفكرة وجمع الكثير من النفايات وكان هو الفائز.

ونشرت تعليقها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وقالت ميريام: “تكريمًا لـ يوم الأرض، قررنا نتمشى بالطبيعة الحلوة، ونلعب لعبة، يلّي بجمع بكيسه أكتر نفايات هو اللي بيربح، جايدن كتير تحمّس للفكرة وأكيد هو يلّي ربح. إحترام الطبيعة هو أحلى درس، فينا نعلمه لولدنا، لنعيش كلنا بجو نظيف وصحي”.