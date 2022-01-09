مباراة السبعة أهداف تمنح فوزاً ثميناً لـ "يوفنتوس" على "روما"

نمكن نادي يوفنتوس من حقيق فوز ثمين على منافسه روما، بنتيجة (4-3) خلال المباراة التي جمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، على ملعب “الأولمبيكو”.

وافتتح روما التسجيل عبر لاعبه الإنكليزي تامي أبراهام في الدقيقة 11، ورد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بهدف التعادل في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأوّل.

وتقدم روما من جديد بتسجيله هدفين متتاليين عب لاعبيه الأرمني غنريك مخيتاريان والإيطالي لورينزو بيليغريني في الدقيقتين (48 و53) على الترتيب.

لكن “السيدة العجوز” عاد من بعيد وأحرز ثلاثة أهداف متتالية في غضون 7 دقائق، عبر كل من اللاعبين، مانويل لوكاتيلي، والسويدي ديان كولوسيفسكي، وماتيا دي تشيليو في الدقائق (70، 72، و77) على الترتيب.

وأضاع لورينزو بيليغريني، الذي سجل هدف روما الثالث بتسديدة من ضربة مباشرة رائعة، ركلة جزاء في الدقيقة 83 طرد على إثرها الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس، ليكمل “البيانكونيري” المواجهة بعشرة لاعبين، ورغم ذلك نجح في الحفاظ على تقدمه والفوز (4-3).

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 38 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جول ترتيب “الكالتشيو”.

في المقابل، توقف رصيد فريق روما، بعد هذه الهزيمة، عند 32 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع على سلم الترتيب، حتى الآن، متفوقاً بفارق الأهداف على لاتسيو الذي يحل ضيفا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على إنتر ميلان متصدر الدوري برصيد 48 نقطة.