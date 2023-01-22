مباراة الـ7 أهداف.. دورتموند يقتنص فوز مثير من أوغسبورغ

اقتنص بروسيا دورتموند فوزا مثيرا 4-3 من ضيفه أوغسبورغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في مباراة شهدت مشاركة المهاجم سيباستيان آلير كبديل بعد علاجه من سرطان الخصيتين اليوم الأحد.

وأدرك أوغسبورغ التعادل ثلاث مرات قبل أن يحسم جيوفاني رينا فوز صاحب الأرض قبل 12 دقيقة من النهاية ليمنح دورتموند الانتصار في عودة المسابقة بعد توقف شهرين بسبب كأس العالم.

ويحتل دورتموند، الذي أشرك آلير في الشوط الثاني لأول مرة بعد خضوعه لجراحتين لعلاج سرطان الخصيتين منذ يوليو تموز، المركز السادس برصيد 28 نقطة.

وافتتح دورتموند التسجيل في الدقيقة 29 عندما سدد جود بلينجهام كرة من بين ثلاثة مدافعين في المرمى.

ومهد الهدف الطريق أمام 15 دقيقة مثيرة قبل الاستراحة إذ أدرك أوغسبورغ التعادل بواسطة أرنه ماير بعد خطأ من المدافع نيكو شلوتربيك.

لكن مدافع دورتموند عوض خطأه بعد ذلك بدقيقتين حيث أعاد التقدم لفريقه بضربة رأس بعد ركلة حرة.

وانتزع أوغسبورغ التعادل مرة أخرى بتسديدة إرم الدين دميروفيتش التي غيرت اتجاهها في الوافد الجديد يوليان رايرسون في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول.

وأشرك إيدن ترزيتش مدرب دورتموند المهاجم آلير القادم من ساحل العاج وجيمي باينو-جيتنز ليعزز من هجوم فريقه، لينجح الفريق في استعادة التقدم حين سجل اللاعب الإنجليزي الهدف الثالث بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

لكن دفاع دورتموند السيء فشل مرة أخرى حيث أدرك البديل ديفيد كولينا التعادل بعم متابعة تسديدة كلفين يبواه المرتدة من القائم في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة التالية أعاد رينا التقدم لدورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويتصدر بايرن ميونيخ حامل اللقب، والذي كان تعادل 1-1 مع مضيفه رازن بال شبورت لايبزيج يوم الجمعة، المسابقة برصيد 35 نقطة.