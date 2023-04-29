مباراة الـ7 أهداف.. كريستال بالاس يفوز على وست هام

سجل كريستال بالاس ثلاثة أهداف سريعة في الشوط الأول، ثم صمد بقوة ليخرج فائزا 4-3 على وست هام يونايتد في مباراة مثيرة، ويبتعد عن صراع الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وسجل بالاس بواسطة جوردان أيو وويلفريد زاها وجيفري شلوب في غضون 15 دقيقة بالشوط الأول، وجاء الهدف الرابع بعد الاستراحة من ركلة جزاء نفذها إبريتشي إيزي.

وسجل لوست هام توماش سوتشيك وميخائيل أنطونيو ونايف أكرد.

وتسببت مشاكل فنية متعلقة بدخول المشجعين في تأخير بداية المباراة 15 دقيقة، لكن المباراة جاءت ممتعة بعد ذلك وشهد الشوط الأول خمسة أهداف.

واجتاز بالاس منافسه تشيلسي في جدول الترتيب وأصبح في المركز 11 برصيد 40 نقطة من 34 مباراة، بينما يأتي وست هام في المركز 15 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.