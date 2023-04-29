مباراة تاريخية.. تولوز بطلاً لكأس فرنسا

نجح فريق تولوز في التتويج بلقب كأس فرنسا بعد مباراة تاريخية جرد خلالها نانت من لقب البطولة.

المباراة جمعت الفريقين، مساء السبت على ملعب “دو فرانس”، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسحق تولوز نظيره نانت بخماسية مقابل هدف، في مباراة ستظل عالقة في أذهان مشجعي كرة القدم الفرنسية.

واستطاع تولوز تسجيل الرباعية في الشوط الأول بواسطة لوغان كوستا وتيس دالينغا بواقع هدفين لكل لاعب في الدقائق 4، 10، 23 و31.

وفي الشوط الثاني، استطاع نانت تقليص الفارق في الدقيقة 75 عبر لودوفيتش بلاس من ضربة جزاء، لكن المغربي زكريا أبوخلال سجل الهدف الخامس لتولوز بالدقيقة 79.

المباراة شهدت مشاركة عربية، حيث تواجد المهاجم المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت مقابل الجزائري فارس شعيبي نجم تولوز.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتوج فيها تولوز بلقب كأس فرنسا على مدار تاريخه، علما بأن هذا الفريق لم يحقق قبل ذلك سوى 3 ألقاب لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

على الجانب الآخر، فشل نانت في تحقيق لقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه والثانية تواليا بعد فوه بها في نسخة العام الماضي.