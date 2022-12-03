مباراة كسر عظم.. مدرب الأرجنيتن يتوعد استراليا

ينتظر المنتخب الأرجنتيني موقعة شرسة عندما يلاقي نظيره الأسترالي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

واشتكى مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، من ضيق وقت التعافي قبل مواجهة أستراليا في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم، لكنه وعد أن يبذل فريقه كل ما لديه لضمان عدم التعرض لمزيد من المفاجآت في البطولة المقامة في قطر.

وفازت الأرجنتين على بولندا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، لتحجز مكانها في الأدوار الإقصائية وستلعب مع أستراليا اليوم السبت، الأمر الذي وصفه سكالوني في السابق “بالجدول المجنون”.

وكشف سكالوني ولاعب الوسط رودريغو دي بول، عن أن الفريق لم يتدرب حتى الآن، حيث ركز بدلا من ذلك على الحصول على راحة والتعافي خلال اليومين الماضيين.

وقال مدرب الأرجنتين للصحافيين: “أستراليا، التي احتلت المركز الثاني في المجموعة، لعبت في الساعة 6 مساء وحسمنا المركز الأول في مجموعتنا لكننا لعبنا الساعة 10 مساء، ذهبنا إلى الفراش في الساعة 4 صباحا وهذا له تأثير عندما يكون لديك مباراة في غضون 48 ساعة”.

وأضاف: “سنكسر عظام ظهورنا لمواصلة المنافسة ونعلم مدى صعوبة كأس العالم. هذه هي كرة القدم. رأينا ما حدث بالأمس عندما خرجت ألمانيا وبلجيكا من دور المجموعات، لكن هذا ليس مفاجئا. عندما تقول إن المنتخبات الوطنية الكبرى تستحق أن تكون في المرحلة المقبلة، فهذا لا يحدث دائما”.

وتابع: “أنخيل دي ماريا على ما يرام. نأمل أن يكون بخير وأن يستطيع اللعب. في الوقت الحالي ليس لدينا صورة واضحة. إذا شاهدت مبارياتنا، فأنت تعلم أنني لا ألعب دائما بنفس التشكيلة. أركز على سيناريو كل مباراة.. نادرا ما أكرر نفس التشكيلة الأساسية”.

يذكر أن أستراليا تعود إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 2006.