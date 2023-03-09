مباراة مثيرة.. أرسنال يقاتل ليتعادل 2-2 مع سبورتنج لشبونة

قدم أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ما يكفي لينال التعادل 2-2 أمام سبورتنج لشبونة في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي (الخميس 9-3-2023) عقب مباراة مثيرة.

وأجرى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال ستة تغييرات على الفريق الذي انتزع الفوز 3-2 في اللحظات الأخيرة أمام بورنموث، بمنحه المهاجم ريس نيلسون فرصة المشاركة منذ البداية وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي إضافة لفرصة الظهور الأول للمدافع ياكوب كيفيور.

وسيطر الضيوف على المراحل الأولى من اللقاء وتقدموا في الدقيقة 22 من خلال ضربة رأس من وليام ساليبا من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية لكن سبورتنج عادل النتيجة بعدها بنحو 12 دقيقة عندما سجل المدافع غير المراقب جونكالو إيناسيو من ضربة رأس اثر ركلة ركنية.

وأشعل هدف إيناسيو حماس مشجعي سبورتنج ورد فريقهم بالتقدم في الدقيقة 55 عندما سدد باولينيو الكرة عقب ارتدادها إليه بعد أن أنقذ الحارس مات تيرنر تسديدة من مسافة قريبة من بيدرو جونكالفيس عقب عمل جيد من ماركوس إدواردز اللاعب سابق في أكاديمية توتنهام هوتسبير.

وكافح أرسنال ليحقق التعادل، وهو ما حدث بعد خطأ من هيديماسا موريتا، الذي انتهت محاولته لابعاد كرة عرضية من جرانيت تشاكا بأن تسكن الكرة شباكه.

وفاز روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو على ريال سوسيداد الإسباني 2-صفر بفضل هدف مبكر من هجمة مرتدة من ستيفان الشعراوي وضربة رأس قبل النهاية من ماراش كومبولا. وكان ميكيل ميرينو لاعب سوسيداد قد أهدر في وقت سابق فرصة ذهبية لتحقيق التعادل.

وفي ألمانيا، كاد فريق رويال يونيون البلجيكي أن يصدم أونيون برلين، الذي يحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الألماني والذي كان عليه أن يقاتل لتحقيق التعادل 3-3 بعد أن تراجع ثلاث مرات في النتيجة.

افتتح فيكتور بونيفاس التسجيل للفريق الزائر في الدقيقة 28 وتعادل يوسيب يورانوفيتش قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

ووضع يوربي فيرتسين رويال يونيون في المقدمة ثانية في الدقيقة 58 وأدرك روبن كنوش التعادل بعدها بنحو 11 دقيقة عقب ارتداد الكرة إليه اثر تنفيذه لركلة جزاء بشكل سيء.

وسجل بونيفاس مرة أخرى بعدها بثلاث دقائق لكن سفين ميشيل استغل كرة شاردة داخل منطقة الجزاء ليقتنص التعادل لأونيون برلين.

وفي ألمانيا أيضا، فاز باير ليفركوزن على فرنسفاروش المجري 2-صفر بفضل هدفي كريم دميرباي وإدموند تابسوبا.