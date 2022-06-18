الأحد 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
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مبلغ خيالي.. كم دفع الأردنيون لحضور حفل محمد رمضان في العقبة؟!

منذ ساعة واحدة
محمد رمضان

محمد رمضان

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كشفت تقارير أردنية، السبت، أن حفل الفنان المصري، محمد رمضان، الذي أقيم أمس الجمعة في ‏العقبة، بلغت إيراداته أكثر من نصف مليون دولار أمريكي.‏

وقال مطلعون على الحفل إنه يقدرّون أن قيمة التذاكر التي دفعها الجمهور على الحفل تجاوزت الـ500 ألف دولار، وفق صحيفة “الغد” الأردنية.

وتخطى عدد الحضور لحفل محمد رمضان في العقبة 4 آلاف شخص، دفعوا متوسط قيمة تذاكر بلغت قيمتها 212 دولار.

وبلغ سعر الدرجة “الخاصة” في حفل محمد رمضان قرابة 395 دولار، و282 دولار للدرجة “الأولى”، و225 دولار لـ”المتوسطة”، بينما بلغ سعر التذكرة في الدرجة “الأخيرة” وهي الأكثر عددا 141 دولار.

ودخل محمد رمضان إلى المسرح في حفله الغنائي بالعقبة في الأردن، أمس الجمعة، وهو يقود سيارة “فيراري” ذهبية اللون، وقال للجمهور إنه حصل على إذن من الحكومة الأردنية.

كما مازح رمضان الجمهور قائلا أن حفله سيستمر 48 ساعة، وأنه سيوزع مشروبات طاقة عليهم من أجل زيادة حماسهم.

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