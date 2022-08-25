مبلغ خيالي.. كم يكسب رونالدو مقابل كل منشور على وسائل التواصل؟!

تمكن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من بناء إمبراطورية تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره أحد أكثر لاعبي كرة القدم متابعة.

ونقل موقع “سبورت بريف” أن النجم البرتغالي يجني ثروة ضخمة من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الشخص الأكثر متابعة على انستغرام بأكثر من 475 مليون متابع في جميع أنحاء العالم.

وقال الموقع إن رونالدو يكسب ما يقرب من 2 مليون دولار أميركي مقابل كل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ضعف ما يكسبه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي يجني مليون دولار أميركي مقابل كل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول الموقع إن رونالدو قد يفشل مع فريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، لكنه يجني ثروة كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رونالدو تألق الموسم الماضي بعد عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد، الذي كان قد دافع عن ألوانه سابقا من 2003 الى 2009، وسجل 24 هدفا في مختلف المسابقات، بينها 18 في الدوري، لكن فشل مانشستر يونايتد في انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا جعله يبحث عن ناد جديد.

وتنفس المدرب الهولندي إريك تن هاغ الصعداء، بغياب رونالدو، بعدما حقق الاثنين فوزه الأول مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وكان غالياً جداً ومهماً على الصعيد المعنوي لأنه جاء على حساب الغريم ليفربول (2-1).