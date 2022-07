مبلغ قياسي.. ضرائب "إيلون ماسك" تبلغ 11 مليار دولار هذا العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إنه سوف يدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام.

وجاء إعلان ماسك، الذي يصنف على أنه أغنى رجل في العالم عبر تغريدة له في حسابه الرسمي على موقع توتير، وسوف يشكل المبلغ دفعة قياسية للإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة.

وقال الملياردير الأميركي في تغريدته، أمس الأحد، “إلى من يهتم بهذا الأمر.. سوف أدفع ضرائب بقيمة 11 مليار دولار”.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021