مبلغ قياسي.. ضرائب "إيلون ماسك" تبلغ 11 مليار دولار هذا العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إنه سوف يدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام.

وجاء إعلان ماسك، الذي يصنف على أنه أغنى رجل في العالم عبر تغريدة له في حسابه الرسمي على موقع توتير، وسوف يشكل المبلغ دفعة قياسية للإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة.

وقال الملياردير الأميركي في تغريدته، أمس الأحد، “إلى من يهتم بهذا الأمر.. سوف أدفع ضرائب بقيمة 11 مليار دولار”.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

وتشكل أسهم “تسيلا” القسم الأكبر من ثروة ماسك التي تقدر بنحو 281.6 مليار دولار.

وكان بيع قسم من أسهم شركة تسلا قد منح ماسك احتياطيات كبيرة من السيولة النقدية، إذ أن ثروته مرتبطة بحصصه في شركات قام بتأسيسها مثل “تسلا” و”سبيس إكس”، ولا يتقاضى أجرا ماديا أو مرتبا عن عمله فيهما.

وكانت مجلة تايم الأميركية قد اختارت ماسك في وقت سابق من هذا الشهر شخصية العام.

اختارت مجلة تايم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، شخصية هذا العام.

وأشارت تايم إلى اتساع نطاق اعمال ماسك، بدءا من تأسيسه شركة سبيس اكس في 2002، حتى مشاركته في إنشاء شركة للطاقة البديلة ،هي ”سولار سيتي”، بالإضافة إلى تسلا، الشركة الأكثر قيمة في العالم.

كما أشارت المجلة إلى هيمنة ماسك على جيش من المتابعين المخلصين (والمستثمرين) على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتغلب بهم على أصحاب النفوذ وكذلك الجهات التنظيمية التي تحاول إبقاء مدير تنفيذي غير تقليدي تحت السيطرة.

وأمام متابعيه البالغ عددهم 66 مليونا على تويتر، يقدم ماسك مساعدات غير تقليدية للعالم، بل ويدفع حتى متابعيه والمستثمرين إلى الجنون بسبب تحكمه في الأسواق.

وتسلا هي شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم، حيث تجاوزت في وقت ما من هذا العام عتبة التريليون دولار، بينما تبلغ قيمة شركتي فورد وجنرال موتورز معا أقل من 200 مليار دولار.

وقال ماسك الشهر الماضي إن سبيس إكس ستحاول إطلاق مركبة الفضاء “ستارشيب”، وهي على شكل رصاصة، إلى المدار في يناير.

وتعاقدت وكالة ناسا مع سبيس أكس لاستخدام ستارشيب في نقل رواد الفضاء إلى سطح القمر مستهل عام 2025.

وذكر ماسك أنه يخطط لاستخدام المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام لنقل أفراد إلى سطح المريخ.

وسلطت تايم الضوء على اعتراف ماسك الأخير لمتابعيه البالغ عددهم 66 مليونا على تويتر بأن نصف تغريداته “كتبت على عرش من الخزف (كتبت في المرحاض)”.

وفي معرض ملفها عن الرئيس التنفيذي المثير للجدل واصلت مجلة تايم سرد تفاصيل تغريدات المراحيض قبل أن تختتم قائلة “هذا هو الرجل الذي يطمح الى إنقاذ كوكبنا، وإلى العثور على كوكب جديد لنسكنه”.