متأثراً بلعبة إلكترونية ... انتحار طفل كويتي

فارق طفل كويتي يبلغ من العمر 8 سنوات الحياة، عقب ربط ”عقال“ حول عنقه وتعليق نفسه بنافذة في منزل عائلته بمنطقة سعد العبد الله في محافظة الجهراء.

ووفقاً لحسابات إخبارية محلية، فإن الطفل أقدم على تعليق نفسه بهذه الطريقة ”تأثراً بإحدى الألعاب الإلكترونية، وقد حاولت أسرته إنقاذه وإسعافه إلا أنه فارق الحياة“.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية إن التحقيقات الأولية مع ذوي الطفل بينت أنه ”قام بربط نفسه بالعقال في ديوانية منزل ذويه، وقد تم تسجيل قضية وإحالتها لجهة الاختصاص للوقوف على أسباب الانتحار“.

وسبق أن تسببت ألعاب إلكترونية مثيرة للجدل بانتحار أطفال ومراهقين وشباب في دول مختلفة من العالم، ومنها لعبة ”الحوت الأزرق“ التي تم حجبها في عدد من الدول.

انتحار طفل كويتي 8 سنوات مستخدماً العقال ومتأثراً بالألعاب الالكترونية في منطقة سعد العبدالله الطفل قام بلف عقال حول رقبته وعلق نفسه على النافذة وقامت أسرته بمحاولة انقاذه واسعافه إلى المستوصف ولكنه فارق الحياة ،،،،

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/UD5cpSEuul — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) March 9, 2021