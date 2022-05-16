متابعة تعرض الزواج على كريم فهمي.. وهكذا كان ردّه!

فوجئ الفنان كريم فهمي بمغازلة إحدى المتابعات له وسؤاله على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” حول احتمالية زواجه بأربع سيدات.

وعلق كريم على السؤال مازحاً بقوله: “الشرع حللي 4 ومراتي هتحللني شخصيا”.

كما أشار إلى أن محمد رمضان مجرد زميل له ويحترم مسيرته الفنية، ولا صحة لمشاركته في فيلم “نمبر وان”.

وأكد أنه يواصل التحضير للجزء الثاني من فيلم “ديدو”، والذي عرض الجزء الأول منه العام الماضي، بطولة حمدي الميرغني وأحمد فتحي.

وتطرق كريم فهمي للحديث عن أمنيته بالتعاون مع الفنانة منى زكي في فيلم رومانسي بجانب التعاون مع الفنان القدير يحيى الفخراني.

وكان كريم قد أعلن عن تغيير اسم فيلمه الجديد من “جارة القمر” إلى “أنا لحبيبي” والذي يتعاون فيه مع الفنانة ياسمين رئيس ومن المنتظر عرضه في وقت قريب.

وكان آخر ظهور لكريم فهمي في مسلسل “اللعبة” الجزء الثاني، مع كل من شيكو وهشام ماجد وظهر فيه كضيف شرف.