متابعو ميريام فارس قلقون على صحتها

يقلق محبي الفنانة اللبنانية ميريام فارس على صحتها بعدما ردّت على أحد متابعيها طالبة من الله الصحة فقط.

وتتواصل الفنانة اللبنانية ميريام فارس بين الحين والآخر مع متابعيها الذي يسألونها عن جديدها وتحضيراتها وعائلتها وكيف تقضي وقتها خصوصاً بعد ولادة ابنها الثاني “دايف” الا ان سؤالاً وحيداً اثار الجدل أكثر من غيره بسبب جواب ميريام عليه.

في التفاصيل، طرح متابع اسمه “عامر سعد” سؤالا على ميريام وكتب :شو بدك بعد من الحياة؟

لترد عليه ميريام ” الصحة”، هذا الاجابة التي لم تكشف اي تفاصيل اخرى حولها أقلقت جمهور ميريام وتساءل كثر ان كانت تشعر انها مريضة او أنها لم تشفى تماماً من مرضها السابق.