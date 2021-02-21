متهم بسرقة أكثر من مليار دولار من المصارف الأميركية يستفز السلطات بصور سياراته

قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في الولايات المتحدة، إن نجمًا نيجيريًا على موقع إنستغرام تآمر مع قراصنة كوريين شماليين لسرقة أكثر من 1.3 مليار دولار من شركات وبنوك في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

رامون أولورونوا عباس، 37 عامًا، المعروف أيضًا باسم “راي هوشبوبي”، متهم بمساعدة ثلاثة قراصنة كمبيوتر كوريين شماليين في قضية سرقة الأموال من الشركات والبنوك الأمريكية، في شباط 2019، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

قال مساعد المدعي العام جون ديمرز من قسم الأمن القومي بوزارة العدل الفيديرالية، في بيان صدر في 17 شباط :”عملاء كوريا الشمالية، يستخدمون لوحات المفاتيح بدلاً من البنادق، سرقوا محافظ رقمية من العملات المشفرة بدلاً من أكياس النقود، هم من لصوص البنوك الرائدين في العالم”.

عباس الذي لديه 2.5 مليون متابع على “Instagram”، حيث كان ينشر صورًا لسياراته الفاخرة، وعلى حد تعبير المدعي العام، فإنه وجد بطريقة ما الوقت لمزيد من الجرائم المتعلقة بالخدمات المصرفية، بحسب الصحيفة.

قال ممثلو الادعاء إنه عمل مع غالب العمري، وهو كندي يبلغ من العمر 37 عامًا، وجهت إليه تهمة غسل ملايين الدولارات من أجهزة الصراف الآلي في الولايات المتحدة وباكستان وبنك في الهند.

في تموز الماضي، قُبض على المواطن النيجيري في قضية منفصلة أخرى، وتم تسليمه من دبي إلى الولايات المتحدة حيث وجهت إليه تهمة “غسل مئات الملايين من الدولارات من عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال التجارية (BEC) وعمليات الاحتيال الأخرى، بما في ذلك مخططات تستهدف شركة محاماة أمريكية وبنك ونادي كرة قدم إنجليزي. وفقا لوزارة العدل، وذلك بحسب “سبوتنيك”.