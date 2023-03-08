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متى ستغادر شاكيرا إلى ميامي؟

منذ 31 دقيقة
المغنية الكولومبية شاكيرا

المغنية الكولومبية شاكيرا

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ذكرت صحيفة El Periodico الإسبانية، نقلاً عن الصحافية لورا فا أن النجمة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا حددت موعدًا لمغادرة إسبانيا إلى ميامي، وهو الأول من نيسان المقبل.

ولفتت الصحافية إلى أن الموعد سيكون ثابتًا في حال سارت الأمور بشكلٍ جيد، خصوصًا فيما يتعلّق بصحة والدها.

وكانت شاكيرا أجرت مفاوضات مع والد طفليها جيرارد بيكيه بشأن انتقالهما مع ولديها ميلان وساشا إلى الولايات المتحدة الأميركية وحضانة الأطفال.

وكان من المتوقع أن تنتقل شاكيرا إلى الولايات المتحدة مع نهاية العام المنصرم أي في كانون الأول 2022 أو بداية العام الحالي أي كانون الثاني 2023، وفقًا لتقارير مختلفة، ولكنها قامت بتأجيل الانتقال بسبب تراجع صحة والدها وليام مبارك.

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