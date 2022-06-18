متى سيتحرك ريال مدريد نحو هالاند؟

أعلنت تقارير صحفية عن الموعد الذي ينوي فيه ريال مدريد الإسباني التحرك نحو “إيرلينج هالاند”، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، مستقبلا.

وكان هالاند قد انتقل إلى مان سيتي هذا الصيف، بعدما أمضى عامين ونصف مع بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعدما تجاهل الريال أمر ضمه.

في السياق، كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن وجود بند في عقد هالاند مع بطل البريميرليج يسمح له بالرحيل مقابل 150 مليون يورو في صيف 2024، وهو شبيه للبند السابق في عقده مع دورتموند الذي سمح له بالمغادرة مقابل شرط جزائي 75 مليون يورو.

الصحافة الإسبانية كانت قد نشرت في وقت سابق أن إصرار هالاند على وضع هذا الشرط في العقد كان سبباً في رفض إدارة بطل أوروبا التعاقد معه هذا الصيف.

وأفاد المصدر ذاته بأن ريال مدريد عازم على العودة لمحاولة الظفر بتوقيع المهاجم النرويجي الشاب في صيف 2024، ليكون الوريث الشرعي للفرنسي كريم بنزيما.

بدوره، أعرب “فلورنتينو بيريز،” رئيس الريال في تصريحات لبرنامج “إيل تشيرينجيتو” الإسباني الأسبوع الماضي، عن إعجابه بإمكانيات هالاند، مشيراً إلى أنه لم يكن منطقياً قدومه لسانتياجو بيرنابيو، للجلوس بديلاً للفرنسي كريم بنزيما.

بنزيما فاز الموسم الماضي بلقبي هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مما أسهم في تتويج الريال بأهدافه الحاسمة للقبي البطولتين، بالإضافة للسوبر اللإسباني، مما يجعله مرشحاً بقوة للفوز بالكرة الذهبية، المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن العام الحالي 2022.

وبناءً عليه، فلم يكن ممكناً قدوم هالاند للجلوس بديلاً له في الوقت الحالي، لكن مع حلول 2024 سيصل الدولي الفرنسي إلى 36 سنة مما سيجعل من الممكن البحث عن بديل له.

بالنسبة للجوانب المالية فمبلغ 150 مليون يورو لن يمثل مشكلة للريال الذي لا يعاني من أزمات مالية تصعب انتقال اللاعب للفريق.

يذكر أن هالاند قد شارك مع دورتموند على مدار موسمين ونصف في 89 مباراة، أسهم خلالها في تسجيل 86 هدفا وصناعة 24 أخرى لزملائه.