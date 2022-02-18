متى يجب تغيير بطارية السيارة؟

يمكن أن تنخفض قوة بطارية السيارة، كما يحصل لبطارية الهواتف المحمولة، وهذا ما يلاحظ بصورة خاصة في فصل الشتاء. فمتى يجب تغيير البطارية؟

يشير أنطون شابارين، نائب رئيس الاتحاد الوطني الروسي للسيارات في حديث لراديو “سبوتينك”، إلى أنه لأي بطارية حديثة عمر خدمة محدد، بعده تبدأ شحنتها بالانخفاض، وطبعا تفقدها خلال فترة قصيرة. ولا تستثنى بطارية السيارة من هذه القاعدة، حيث أن مدة خدمتها تعتمد على الظروف المناخية، ففي روسيا يمكن أن تعمل 3-4 سنوات.

ويقول، “لبطارية السيارة عمر محدد، لذلك يجب استبدالها دوريا كل بضعة أعوام، لأن الألواح الموجودة فيها تتحلل، فلا تعمل في الطقس البارد بصورة خاصة، وتفقد شحنتها بسرعة عموما. تبدأ هذه العملية بعد مضي 2-3 سنوات على استخدام البطارية. وهذا يشمل جميع البطاريات بغض النظر عن سعرها”.

وينصح الخبير باستبدال بطارية السيارة عند أول إشارة لانخفاض مستوى شحنتها، لكي لا تخلق مشكلة في وقت غير مناسب. وتحصل هذه المشكلة بصورة خاصة في الشتاء، حيث لا يمكن تشغيل السيارة من المحاولة الأولى. لذلك عند تكرر هذه المشكلة من الأفضل تغيير البطارية. أما إذا كانت السيارة تركن لفترة طويلة لأي سبب كان، فمن الأفضل رفع البطارية منها لإطالة عمرها التشغيلي. ولكن قبل إعادتها للسيارة يجب شحنها.