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بالصورة: مثلّجات دجاج للنمور في حديقة حيوانات تايلاندية

2 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 2 - أبريل - 2021 11:31 صباحًا
نمر

نمر

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حظيَت النمور في حديقة حيوانات تايلاندية بوجبة من مثلجات دجاج مع ارتفاع درجة الحرارة الذي أغراهم باللعب في حوض سباحة.

وقال باتتشارا تشانتد، منسق المسؤولين عن رعاية النمور هناك، إنّ نحو 50 من النمور تعيش في حديقة حيوانات تايجر كينجدم (مملكة النمور) في تشيانغ ماي على بعد 700 كيلومتر شمالي بانكوك.

نمر

نمر

وأضاف أنّ “النمور تحافظ على طاقتها بالرقاد معظم اليوم أو بذل أقل مجهود ممكن، لكن إذا أصبح الطقس شديد الحرارة تبدأ في اللهاث مثل القطط والكلاب لتجنّب التعرض لضربة شمس”، وتابع: “نوفر لها بعض الأنشطة في المياه أو دمية تساعدها في التبريد”.

وخلال شهور الصيف تقدم وجبة من مثلجات الدجاج للنمور مرتين يومياً، وبدأ موسم الطقس الحار في تايلاند في نهاية شباط، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 35 مئوية، وذلك بحسب “رويترز”.

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