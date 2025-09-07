الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
"مثل الأب لنا".. موظفون سابقون في إمبراطورية الأزياء يودعون جورجيو أرماني

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2025 4:17 مساءً
مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني يعمل في مكتبه الأول في ميلانو، إيطاليا، عام 1978، في هذه الصورة غير المؤرخة. رويترز

مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني يعمل في مكتبه الأول في ميلانو، إيطاليا، عام 1978، في هذه الصورة غير المؤرخة. رويترز

انضم موظفون سابقون في إمبراطورية جورجيو أرماني الشهيرة للأزياء إلى حشود تجمعت اليوم الأحد لإلقاء نظرة الوداع على جثمان نجم عالم الموضة المخضرم الذي أبقى إيطاليا في صدارة المشهد العالمي.

وتدفقت التعازي الحارة من أنحاء العالم من المشاهير، ومنهم نجوم في هوليوود، ومن الناس العادية على السواء بعد وفاة أرماني عن 91 عاما.

وقالت أورنيلا غاليولو “نحن موظفون متقاعدون سابقون ومن الواضح أنه من واجبنا أن نأتي إلى هنا لأنه كان ميزة وشرفا عظيما أن نعمل لصالحه”.

وأضافت لرويترز “بالنسبة لنا جميعا كان مثل الأب. أستطيع أن أقول ذلك بكل ثقة”.

وتوفي أرماني يوم الخميس بعد مسيرة مهنية استمرت نحو خمسة عقود بنى فيهاإمبراطورية تجارية امتدت من الأزياء الراقية إلى أثاث ومفروشات المنازل، وأصبح اسمه خلالها مرادفا للبساطة الأنيقة.

وأسجي نعش خشبي مزين بورود بيضاء يضم جثمان أرماني في مساحة عرض واسعة في المقر الرئيسي لشركته في ميلانو حيث تقام عروض الأزياء، محاطا بعشرات الفوانيس الصغيرة على الأرض.

ومن المقرر تشييع جنازته يوم الاثنين في مراسم خاصة.

وانضمت سيلفانا أرماني، وهي من بنات أخيه وعملت معه، إلى من عبروا عن حزنهم اليوم الأحد.

وليس لجورجيو أرماني أبناء لكنه عمل مع مجموعة موثوقة من أفراد العائلة والمقربين منه منذ زمن طويل، ومن المتوقع أن يواصل هؤلاء إدارة الأعمال التي ظل أرماني يحكم السيطرة عليها على مدى عقود.

    المصدر :
  • رويترز

