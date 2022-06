مجدداً الأمير هاري يعترف بتعاطي المخدرات... ويبرر

قال الأمير هاري في مقابلة مع المذيعة الأميركية أوبرا وينفري في برنامجه الجديد، The Me You Can’t See، إنه لم يتلق تشجيعا على مناقشة صحته العقلية عندما كان طفلا بعد وفاة والدته المفاجئ، كاشفا أنه اعتمد على الكحول والمخدرات “لتخدير الألم وشعوري بالحصار في القصر”، مضيفاً “عندما حاولت طلب المساعدة من عائلتي عندما كانت تميل ميغان إلى الانتحار، قوبلت بالصمت والإهمال”.

تابع “لقد أمضينا أربع سنوات نحاول النجاح والبقاء والاستمرار في القيام بواجباتنا الملكية… لكن ميغان كانت تعاني”، كاشفا أن “مشاعر ميغان وقتها ذكرته بأيام والدته الأخيرة”.

ورأى أن “التاريخ كان يعيد نفسه.. تمت مطاردة والدتي الأميرة ديانا حتى وفاتها بينما كانت على علاقة بشخص ليس أبيض اللون.. وكان يمكن أن أفقد امرأة أخرى في حياتي بسبب الأشخاص نفسهم”.

كما أشار إلى أن عائلته حاولت منعه وميغان من المغادرة عندما كانت تواجه ميولا انتحارية، معترفا بتعاطي المخدرات وشرب الكحول عندما كان في الثلاثينيات من عمره، وذلك بحسب “ديلي ميل”