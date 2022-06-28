مجددا.. تهمة جديدة لمحمد رمضان

استدعت الاثنين نيابة التهرب الضريبي في محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الفنان محمد رمضان للتحقيق معه بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة بالتهرب الضريبي.

وحضر رمضان بصحبة محاميه خالد محمد المحامي بالنقض، الى نيابة التهرب الضريبي بالتجمع الخامس، حيث تم التحقيق معه، بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة.

وكشفت مصادر صحافية أن محمد رمضان متهم بالتهرب من دفع مديونيات بلغت سبعة ملايين و107 آلاف جنيه، منذ عام 2017، وتقديم سندات تخالف الواقع.

وقال الفنان محمد رمضان في أثناء التحقيقات، إنه دفع مبلغ الضرائب السنوية المستحقة عليه من خلال الربح العائد من أعماله الفنية.

وطاولت محمد رمضان في الفترة الأخيرة العديد من الاتهامات حول تهربه الضريبي والاتجار بالعملات الأجنبية، وإهدار المال العام، بعد ظهوره في فيديوهات وهو يلقي بالعملات الأجنبية داخل مسبحه الخاص، والتلويح بكبر ثروته المالية في البنوك واحتفاظه بالأموال داخل منزله.

وأعلن محمد رمضان في وقت سابق التحفظ على أمواله في البنوك، مؤكداً أن كل ما يملكه فداء لوطنه، ومشيراً إلى أنه يملك أموالاً في منزله أكثر مما يضعه في البنوك.

فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات على صفحاتهم الشخصية، يعلنون استفزاز محمد رمضان وشقيقه لهم، بعد ظهورهما داخل إحدى الطائرات الخاصة، في فيديو تمت إذاعته على كل المواقع يظهر فيه شقيقه وهو يعد دولارات بطريقة استفزازية، وعلّق محمد رمضان قائلاً: “هواية أخويا المفضلة”.