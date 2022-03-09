مجددا.. جورج خباز يعلق على بلبلة ” أصحاب ولا أعز”

في تعليق جديد له على البلبلة الكبيرة التي أحدثها فيلم “أصحاب ولا أعز”، رأى الفنان جورج خباز أنه من الطبيعي أن يحدث عمل فني جدلاً، وإن لم يفعل ذلك فهو ليس بعمل فني.

وقال في حديث إعلامي أخير ردّاً على كل الآراء المهاجمة للفيلم: “طبيعي طبيعي، كل عمل خالي من الجدلية والجدل بيكون ناقص، خاصة العمل المشهدي. شو شغلة الفن؟ واحد عم بيقول إيه وواحد عم بيقول لأ. إذا تنينن عم بيقولوا إيه صفّى محاضرة. وإذا تنينن عم بيقولوا لأ صفّى مظاهرة”.

وتابع خباز موضحاً وجهة نظره: “أيمتى بيصر فنّ وفن مشهدي لما بيكون في جدل. وأنا مع كل الآراء الإيجابية والسلبية شرط إنو تكون بناءة وموضوعية وخالية من كل ابتذال وتجريح شخصي”.

والجدير بالذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” من بطولة نخبة من الممثلين اللبنانيين والمصرين: جورج خباز، نادين لبكي، عادل كرم، منى زكي، ديامان بو عبود، إياد نصار وفؤاد يمين.